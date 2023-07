Reprodução / Estadão Ayrton Senna e Xuxa

Ontem (27), o terceiro episódio da série documental de Xuxa foi ao ar. O episódio abordou a relação amorosa que a apresentadora teve com o piloto Ayrton Senna.

Ao relembrar a relação com Senna, Xuxa disse que o piloto se afastou quando começou a namorar Adriane Galisteu. “Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, falou.

Xuxa e Senna namoraram por um ano e oito meses, e continuaram se encontrando por mais dois anos após a separação. O piloto cortou relações quando entrou no relacionamento com Galisteu.

Na época da morte de Senna, ele estava namorando com Galisteu. Apesar disso, a então modelo estava em um dos últimos carros do cortejo, enquanto Xuxa estava no segundo, o carro diretamente atrás do que estava com o corpo do piloto.

No velório do ídolo, o clima não foi nada bom, visto que a família do piloto não abraçou Galisteu, a atual namorada de Senna, mas recebeu Xuxa de braços abertos.