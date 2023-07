Reprodução Kim Kardashian passeia com 'bolsa mais cara do mundo'; saiba o valor!

Luxo e ostentação sempre fizeram parte da família Kardashian-Jenner. No entanto, nesta semana, Kim Kardashian elevou o patamar ao desfilar com a 'bolsa mais cara do mundo'. A empresária levou o item raro para assistir ao jogo de futebol do Paris Saint-German contra o Al-Nassr, em um amistoso realizado no Japão.



Na terça-feira (25), Kim Kardashian chamou atenção ao carregar uma Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin, avaliada em mais de U$ 100 mil (aproximadamente R$ 474 mil).

O acessório é apelidado de "bolsa mais cara do mundo" por ser vendido por valores exorbitantes. Em 2016, o mesmo modelo foi arrematado em um leilão por EUR 340 mil (cerca de R$ 1,2 milhão, na época). O evento foi realizado em Hong Kong e o comprador não foi divulgado.

A bolsa de Kim Kardashian é um item extremamente raro, já que somente uma ou duas são produzidas pela marca por ano. O motivo da baixa produção é explicado pela dificuldade em garantir o tratamento adequado ao couro de crocodilo para ficar com o acabamento certo.

Além disso, o acessório carrega na estrutura 205 diamantes incrustados nas alças e fivelas de ouro de 18 quilates. Outra famosa que também ostenta a bolsa é Jennifer Lopez, que já chegou a levar outro modelo Birken para a academia.

Apesar da bolsa roubar a atenção, o look de Kim Kardashian colaborou para uma combinação marcada pelo luxo. A empresária vestiu um body da própria marca e uma calça larga da Balenciaga, avaliada em U$ 7.990 (aproximadamente R$ 41,1 mil).

Kim Kardashian no jogo PSG vs Al Nassr no Japão – 25 de julho. pic.twitter.com/8SIUoocNi5 — Kardashian Brasil (@kardashibrasil) July 26, 2023