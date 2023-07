Reprodução / Instagram / @pretagil Preta Gil desabafou nos stories do Instagram

Preta Gil desabafou nas redes sociais sobre suas crises de ansiedade. A cantora está de viagem pelo Maranhão acompanhada de Gominho.

"É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental. Estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo me ajudaram muito, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", começou.

Na foto, Preta usa uma camiseta com a frase: “Tô calma mas tô nervosa”. "Estou sim melhorando com ajuda dos remédios, terapia e meu amor próprio!!! Mas essa camisa que tenho há tempos me define !!! Um dia de cada vez !!! Tô calma mas tô nervosa!!! Vai passar !!!", continuou a artista.