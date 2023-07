Reprodução / Instagram Membro fundador da banda Eagles, Randy Meisner, morre aos 77 anos

Randy Meisner, fundador, baixista e vocalista da banda Eagles, morreu nesta quarta-feira (27), aos 77 anos, em Los Angeles. A banda emitiu um comunicado confirmando a morte de Meisner pelo site oficial. Por ele foi informado que o motivo foi complicações decorrentes de doença pulmonar obstrutiva crônica.

"Randy foi uma parte fundamental dos Eagles e teve um papel importante no sucesso inicial da banda. Sua amplitude vocal era surpreendente, como ficou evidente em sua balada característica, 'Take It to the Limit'”, fala o comunicado.

Meisner, juntamente com Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon, formou a banda Eagles, em 1971. Ele também contribuiu para os primeiros três álbuns da banda: “Eagles”, “Desperado” e “Hotel California”.

Ele saiu da banda no auge da fama, alegando não se dar bem com parte dos outros membros.

A sua última apresentação em público foi em 2008. Em 2013, a banda convidou o baixista para participar da turnê que estavam preparando, mas ele negou por problemas de saúde.