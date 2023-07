Reprodução / Instagram Felipe Massa compartilha fotos do casamento de Michelle Yeoh e Jeand Todt

Felipe Massa confirmou nas redes sociais o casamento da vencedora do Oscar, Michelle Yeoh, com Jean Todt, ex-chefão da Ferrari. O piloto compartilhou a foto do convite da cerimônia e várias outras do casamento. O casal oficializou a relação na quinta-feira (27).

“Feliz casamento #JeanTodt e #michelleyeoh te amo muito”, legendou a foto do convite do casamento. O convite relembra a história de Jean e Michelle, que se conheceram em junho de 2004 e noivaram apenas um mês e meio depois.

“Nos encontramos em Xangai em 4 de junho de 2004. Em 26 de julho de 2004, J.T. propôs se casar com M.Y. e ela disse SIM! Hoje, após 6.992 dias em 27 de julho de 2023 em Genebra, cercados por familiares e amigos amorosos, estamos muito felizes em celebrar juntos este momento especial!”, escreveu o casal.

As fotos do casamento mostram os diversos looks usados pela atriz, que ganhou o Oscar de melhor atriz por “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”. Até a estatueta do prêmio esteve presente no casamento e passou pelas mãos dos convidados.