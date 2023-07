Reprodução/Instagram Túmulo Gal Costa é reformado após protestos de fãs contra Wilma Petrillo

O túmulo de Gal Costa finalmente recebeu uma identificação após a morte da cantora, em novembro do ano passado. Agora, o local conta com uma placa com o nome da artista e as datas de nascimento e morte.

Após diversas revelações, os fãs de Gal protestaram contra a viúva, Wilma Petrillo, ao acusarem ela de ser responsável por isso.





Na última quarta-feira (26), um fã esteve no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, em São Paulo, para visitar a cantora. No Youtube, o canal do Matiolas, exibiu os detalhes da placa colocada no jazido da família de Wilma.

Em maio, admiradores da artista protestaram no próprio cemitério, onde levaram uma placa de acrílico com a foto de Gal para indicar o local do enterro.

De acordo com amigos da cantora, ela desejava ser enterrada no Rio de Janeiro, ao lado da mãe, Mariah.

