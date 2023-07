Reprodução/Instagram Túlio Maravilha





O jogador de futebol e ex-A Fazenda Túlio Maravilha agora faz parte do time de famosos com harmonização social. Após Stênio Garcia chocar a web, foi a vez de Túlio agitar os internautas ao mexer no rosto "murcho".



Aos 54 anos, Túlio Maravilha passou por procedimentos estéticos após considerar que o rosto estava murcho, principalmente no maxilar. "Aqui do lado estou sentindo um pouco de flacidez. Está meio murcho. Então, quero dar uma levantada. O narizinho caiu um pouquinho, então queria dar uma arrebitadinha um pouquinho, de leve, bem sensível", disse o ex-A Fazenda, no Fofocalizando.

Túlio Maravilha entregou que o queixo é a parte do rosto que ele mais gosta e ainda quis mexer na "papada". "Agora, a papada, que fica aquela pele solta, também gostaria muito de dar uma esticadinha", completou.

O resultado, lógico, agitou os internautas. Alguns telespectadores do programa Fofocalizando, do SBT, acharam o "novo Túlio" parecido com o dono da emissora, o Silvio Santos. "Túlio Maravilha tá parecendo o Silvio Santos com essa cara puxada kkkk, mas o corpo tá impecável pra idade dele", comentou um fã.

"E o nosso Túlio Maravilha que meteu a harmonização estilo Max Steel, mané?", ironizou outro. "E não é que a harmonização facial do Túlio Maravilha ficou boa?", comentou outro telespectador.

