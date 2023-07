Reprodução Instagram - 27.07.2023 Stênio Garcia

Após receber alta, Stênio Garcia Faro compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (27), o desejo de voltar a praticar aulas de Yoga. Através do registro de um movimento conhecido como “Posição invertida”, ele chamou a atenção dos fãs, que comentaram a publicação.



“Meu #Tbt é de quando eu fazia a invertida no yoga. Agora, com 91 anos, meu objetivo é voltar às aulas de yoga em agosto e ir conquistando pouco a pouco, mas sem invertida. Um dia lindo para todos vocês”, escreveu ele na legenda da publicação.



Nos comentários, os seguidores de Stênio demonstraram apoio no desejo do ator em retomar as aulas de yoga. “Continue treinando, o importante é você se sentir bem! Saúde”, desejou um internauta. “Viva a vida com amor e felicidade sempre, grande artista”, declarou outra seguidora. “Queria um pouco dessa saúde. Parabéns, meu querido”, escreveu ainda uma terceira.



O ator viralizou recentemente após fazer uma harmonização facial . Além disso, no começo deste mês, Stênio Garcia Faro enfrentou um quadro de septicemia. O último trabalho do artista na televisão foi com “Filhas de Eva” (2021), série do Globoplay. Na trama, coube a ele dar vida ao personagem Jurandir.

