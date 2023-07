Reprodução / Instagram Yudi e Lara brincaram com a semelhança em post

Yudi Tamashiro finalmente conheceu Lara Santana, influenciadora que a web diz ser “sósia” do apresentador.

Nesta quarta-feira (26), os dois compartilharam as imagens no Instagram. Nelas eles aparecem sentados um na frente do outro em uma lanchonete se encarando, e no fim do vídeo brincam dizendo não serem parecidos.

"Sempre bom estar em família. Finalmente… o encontro veio aí! Hahahhaah prazer demais", escreveu ela. O post recebeu a atenção até de Pyong Lee, que brincou: "Por que tem dois eus aí?"

Lara é sempre comparada com Yudi em seus vídeos, principalmente nos que ela faz o papel de “héterotop”, em que ela prende o cabelo e desenha uma barba no rosto para representar um homem.

Assista ao vídeo