Reprodução/Instagram Idris Elba

Idris Elba, de 50 anos, revelou ao jornal britânico Daily Mail, que temeu pela vida enquanto ajudava uma mulher que estava brigando com o namorado abusivo. O homem chegou a ameaçá-lo com uma arma.

“Quase perdi a porra da minha vida, depois de tentar impedir um homem de ameaçar sua namorada do lado de fora de uma casa noturna. Um cara estava atacando a moça, gritando na cara dela: 'Vou te matar', e assim por diante. Eu viro e digo: 'Olha como ela é linda. Por que você falaria com essa linda princesa assim?'", falou Idris.

"Então, ele sacou uma arma, enfiou bem na minha cara e disse: 'Você está falando da minha garota?'", completou Idris. “Ele pensou que eu estava tentando bater nela. Eu me lembro de pensar na hora: 'Não brinque com negociações assim... Consequências, cara'", relembrou do que se passou na cabeça no momento.