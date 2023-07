Reprodução Instagram - 20.07.2023 Lexa e a irmã mais nova, Wenny Isa

Por meio do Instagram, nesta quinta-feira (20), Lexa compartilhou com os fãs que se emocionou com a irmã mais nova, Wenny Isa, de 14 anos. Isso porque a caçula decidiu seguir os passos da irmã mais velha e fez um cover da canção “Million Reasons”, da cantora Lady Gaga.



“Meu Deus, que coisa mais linda! Minha irmã mais nova, de 14 anos, cantando lindamente. Só sei chorar de orgulho!”, iniciou Lexa na legenda do vídeo em que Wenny Isa aparece cantando a música de Lady Gaga.



A esposa de Guimê ainda exaltou as qualidades da irmã e fez um apelo para que os fãs a seguissem nas redes sociais. “Você é tão doce! Te desejo as melhores coisas dessa vida, você é talentosa e determinada. Te amo! Sigam ela, essa aí promete”, acrescentou.



Nos comentários da publicação, colegas de Lexa, assim como os fãs, repercutiram o vídeo. “Lindeza”, declarou Viviane Araujo, atriz e influenciadora digital. “Vocês são demais. Wenny é especial, talentosa, dedicada, doce e humilde”, afirmou a atriz Quitéria Chagas. “Irmão tem que ser assim, um apoiando o outro e sendo feliz com a felicidade do outro”, comentou uma fã.

