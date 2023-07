Reprodução / TV Globo Gil atualizou a situação do PhD

Na última semana, durante o Mais Você, Gil do Vigor contou que foi reprovado nas provas que faltavam do doutorado. Ele ficou com a média menor do que o necessário para e descobriu que os pontos faltaram porque oito páginas da prova tinham sumido.

No programa desta manhã (27), Gil retornou ao Mais Você para o seu quadro semanal e atualizou a situação para a audiência. “Na sexta-feira me mandaram e-mail, a chefe do departamento, os professores, nós conversamos, nos aliamos. Acho que eles conseguiram me explicar de fato, o porquê, qual é o procedimento, que eles acreditavam em mim, que eles entendiam e que poderia buscar a melhor solução”, começou.

“Infelizmente não teria como eles me liberarem da prova, e até então ficamos naquilo. Então tudo bem, eu já estava até preparado para refazer. Mas quando foi o final de semana, eles me mandaram as provas, que eu fiz outras duas provas, quando recebi essas outras duas provas, eu percebi que existem dois tipos de aprovação. Você passar com o master level, que é passar com o nível de mestre, ou com o nível de PhD, mas o que acontece, se o seu GPA, o que é o GPA, é você passar com seu rendimento acadêmico de excelência, você tem um benefício. Se você conseguir duas aprovações de PhD, você pode dispensar uma das disciplinas”, explicou Gil.

“Só que o que aconteceu, faltava 0.3 em econometria para eu conseguir o PhD pass, que é uma nota muito alta, e em macroeconomia eu vigorei né, eu dei meu nome, eu fiquei até surpreso. Que foi assim, foi nem o PhD, foi altíssima minha nota, e foi, em macro faltava esse 0.3 do PhD. Então a professora, no sábado, me mandou a prova, ela falou ‘Gil, eu estou aqui à disposição. Eu quero que você entenda que a gente vai lhe dar todo o suporte, a universidade vai te dar esse suporte’. Então a gente ficou muito alinhado, fiquei muito grato por isso também”, acrescentou o economista.

“E no final de tudo isso, quando eu vi, tinha uma questão que estava faltando ali e eu falei ‘Professora, essa questão aqui eu acredito que não foi avaliada’. No próprio final de semana, ela já reavaliou a questão, me deu 0.3 que faltava, eu consegui o PhD pass, eu consegui dois PhD pass e nós aplicamos o meu rendimento, porque graças a Deus eu tive um ano de excelência. E ela falou ‘Gil, como você teve um ano de excelência, você tem o direito de dispensar’. Aí eu dispensei a micro e fui aprovado”, finalizou Gil explicando que foi aprovado e vai fazer o PhD.