Reprodução/Instagram Gabi Martins esclarece briga com Gabi Prado

Gabi Martins apareceu nas redes sociais para explicar o desentendimento com Gabrielle Prado . A influenciadora afirmou que estava 'put*' com a cantora porque ela respondeu aos convites para participar do 'Pod Dar Prado'.

Em um comentário no Instagram, a ex-BBB deu detalhes da conversa com a equipe do podcast.





"Gente, vamos lá... Não entendo o motivo dessa exposição, mas vou resumir aqui: eu respondi que toparia participar duas vezes, só que eu sugeri uma semana que eles já estavam com convidados confirmados e eles sugeriram uma data que eu não podia", começou ela.

"Por isso, eu perguntei sobre a semana seguinte e perguntaram novamente sobre a data que eu não tinha disponibilidade. E ficamos nesse desencontro de datas, foi só isso!", afirmou.

Na sequência, Gabi garantiu que não negou o convite. "Em nenhum momento dei negativa, pelo contrário, apenas não havíamos marcado uma data ainda em que as duas agendas casassem. Acredito ser o processo normal este alinhamento de agenda. Não há motivos pra tudo isto".

Por fim, a cantora contou que mandou mensagem se explicando para Prado. "Deixo claro aqui que eu gosto muito das meninas e topo demais em participar. Se algo feriu ela, peço desculpas como já falei no direct", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: