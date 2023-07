Reprodução/Instagram Jojo Todynho rebate críticas por decoração do escritório

Jojo Todynho usou os Stories do Instagram nesta quinta-feira (27) para rebater as críticas que recebeu ao mostrar um pouco da decoração do seu escritório.

A cantora montou um espaço em casa para focar nos estudos da faculdade de Direito e mostrou mais detalhes do local.





"Está um burburinho na internet, porque eu falei que montei um escritório com tiro de justiça na minha casa. O escritório para eu estudar, fazer as minhas coisas, reunião, um call, e aí uma pessoa falou para mim nos comentários [nas redes sociais], várias pessoas falaram: 'Nossa, que cafona'", disse.

"Ela não viu que eu mostrei só um pedaço da parede", seguiu ela.

A artista fez um tour rápido pelo cômodo, que ainda está em reforma. "Vou mostrar só um pouco da minha cafonice para ela, meu amor. Queria você ser cafona assim, né, bebê? Desculpa, tá? Escritório de milhões, tá?", brincou.

"Pode falar o que for: 'Ah, a Jojo é insuportável'. Mas cafona eu não aceito, tá? O escritório combina com o meu quarto, e o meu quarto é de milhões. É aquilo, né? Você acha que o mundo gira em torno de você? Acho sim!", concluiu Jojo.

