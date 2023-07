Bridget Bennett / AFP A atriz Bruna Marquezine está no elenco do filme Bezouro Azul

Bruna Marquezine foi ao cinema na noite desta quarta-feira (26) com o rosto coberto por uma máscara para que não a reconhecesse. A atriz estava acompanhada de um amigo.

A artista estreará o primeiro filme internacional da carreira em breve, Besouro Azul, baseado em uma história de quadrinhos da DC. Bruna aderiu à greve dos atores de Hollywood e por isso não fará nenhuma propaganda para o filme até que o movimento termine.

"Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o final da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece", explicou Bruna. "Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês. Com amor, B", declarou em post do Instagram.