Reprodução/Instagram - 27.07.2023 Arthur Urach, de 18 anos, é filho de Andressa Urach





O filho de Andressa Urach voltou a repercutir nas redes sociais após responder perguntas sexuais dos seguidores. Nesta quarta-feira (26), Arthur Urach foi questionado sobre como perdeu a virgindade e contou que o momento aconteceu aos 15 anos, com "uma garota de programa".

"Acho que nunca cheguei a contar essa história para vocês. Eu perdi minha virgindade com 15 anos, com uma garota de programa", afirmou nos stories do Instagram. O jovem de 18 anos ainda recebeu uma pergunta se seguira o caminho profissional da mãe, trabalhando com conteúdo adulto e em boates.





"Com toda certeza, 15 mil o meu cachê, f*da-se", respondeu. Outro internauta ainda sugeriu que "tal mãe, tal filho", ao passo que Arthur concordou: "Filhinho de peixe, peixinho é".

Responsável por fotografar alguns conteúdos da mãe, o filho de Urach já havia falado do atual trabalho de Andressa. "Esse é um trabalho como qualquer outro. É a mesma coisa que um atendente de loja, que uma pessoa que está vendendo hambúrguer. Literalmente a mesma coisa", avaliou anteriormente.

