Luciana Gimenez celebra aniversário de 80 anos do ex Mick Jagger

Luciana Gimenez usou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para celebrar o aniversário de 80 anos do ex Mick Jagger. O astro e a apresentadora são pais de Lucas Jagger.

No perfil do Instagram, a brasileira relembrou diversas fotos ao lado do artista e fez questão de esclarecer a relação dos dois.





"Hoje é o aniversário do Mick Jagger, mas para mim simplesmente o 'Mick', pai do meu filho, e meu amigo há 25, 26 anos. São tantas histórias! Mick é leve, alegre, talentoso, super engraçado e bom pai! Hoje o mundo celebra os 80 anos dele, e eu sempre aqui, torcendo para que continue feliz, cantando, pulando, sendo esse pai tão presente e especial! Happy Bday Darling!", escreveu ela.

Gimenez também cutucou os internautas que duvidam do antigo relacionamento dela com Jagger. "E para os que dizem que nos vimos apenas 2 vezes, tem bastante fotos aí, né?", disparou.

