Reprodução/Instagram Claudia Raia leva o filho para fazer o RG e bebê rouba a cena

Claudia Raia dividiu com os seguidores todo o procedimento para fazer o primeiro RG do filho caçula Luca. A atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais e a fofura do bebê roubou a cena.

Com um look azul, o pequeno sorriu para a câmera e não pareceu incomodado ao tirar as digitais.





"Olha só quem foi tirar o RG com a mamãe", escreveu a esposa de Jarbas Homem de Mello na legenda da publicação.

A calma de Luca chamou a atenção dos seguidores. "Que garotinho simpático, puxou a mamãe", disse uma; "Para tudo que ele sorriu pra foto do RG", babou outra; "Que lindo! Esse cabelinho repartido do lado, é muito charme!", declarou uma terceira.

Além disso, os internautas elogiaram o incentivo de Claudia Raia para o RG dos bebês. "Que lindo. Muito importante que as mamães façam o RG dos filhos. Parabéns por postar e dar este exemplo", comentou uma; "Estou adiando isso faz tempo. A minha bebê já está com 6 meses. Vou tomar coragem agora que vi Luquinha fazendo", disse outra; "Que maravilha, incentivar as mães a fazer RG, é muito importante. Iniciativa necessária", elogiou mais uma.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: