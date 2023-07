Reprodução/Instagram - 26.07.2023 Marlene Mattos é empresária de Nicole Bahls





Nicole Bahls fez uma homenagem à Marlene Mattos em uma publicação nas redes sociais. A modelo publicou uma foto com a empresária, com quem tem uma parceria desde 2018, e elogiou a colaboração com a personalidade polêmica, acusada de ter um comportamento abusivo no período em que trabalhou com Xuxa .

As fotos publicadas por Bahls foram tiradas durante um encontro da dupla na Feira de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. "Hoje foi dia de passear na feira com Marlene Mattos. Ela que tem sido, há alguns anos, a grande responsável pelo amadurecimento da minha carreira", afirmou no Instagram.





Marlene se tornou empresária de Nicole após as duas trabalharem juntas no programa "Corpo em Forma", há cinco anos. Nos comentários da publicação, uma pessoa questionou se a modelo era tratada bem pela empresária e a ex-panicat tranquilizou a seguidora.

"[Me trata] muito bem. Ela me ensina muito", afirmou a influenciadora. Nicole Bahls ainda recebeu uma resposta da empresária: "O que eu sei estará sempre a tua disposição em qualquer situação. Obrigada pelo carinho de sempre".





