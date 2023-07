'Injustiça'

Simoni foi eliminada do reality com cinco votos apontou a "iinjustiça" na saída do programa da Globo. “Fui injustiçada, tudo o que fiz aqui não valeu de nada”, declarou. A participante deixou o programa definindo o voto da vingança, escolhendo uma pessoa para ir ao próximo portal já com um voto.