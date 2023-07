Reprodução/Instagram - 26.07.2023 Leonardo celebrou 60 anos com todos os filhos e netos





O cantor Leonardo completou 60 anos nesta terça-feira (25) e decidiu celebrar o aniversário em família. O sertanejo reuniu todos os seis filhos e cinco netos em uma festa na Fazenda Talismã, em Jussara, Goiás.

Nas redes sociais, o aniversariante postou ao lado dos filhos Zé Felipe, fruto da relação com Poliana Rocha; João Guilherme, filho do cantor com Naira Ávilla; Pedro Leonardo, fruto do relacionamento com Maria Aparecida Dantas; Jéssica Beatriz, filha de Leonardo com Priscila Beatriz; Matheus Vargas, filho que teve com Liz Vargas; e Monyque Isabella, que teve com Sandra Helena.





Os netos também curtiram a celebração e posaram com o sertanejo. Estavam presentes Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe com a influenciadora Virginia Fonseca; Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo com a arquiteta e influencer Thais Gebelein; e Noah, filho de Jéssica com o ator Sandro Pedroso.









Além da declaração de João Guilherme , Zé Felipe publicou uma homenagem ao pai. "Hoje é seu dia, gato. Sua alegria contagia. Seu amor, talento, energia e tudo o que representa para mim, é pouco para descrever em palavras. Obrigado por ser meu espelho e minha inspiração. Orgulho de ser seu filho. Te amo", afirmou.

Poliana Rocha, esposa do cantor, também se declarou e apareceu ao lado do companheiro na festa, enquanto o casal curtia um show de Amado Batista. "Você é um ser humano incrível. Não perca a juventude que você carrega no coração. Tenha um aniversário maravilhoso (preparei tudo com muito carinho) e seja feliz em mais um ano de vida", disse.







