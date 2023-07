Reprodução Após conflitos, João Guilherme se declara ao pai Leonardo: 'Te amo'

O ator João Guilherme passou uma tarde festejando o aniversário do pai Leonardo, que completou 60 anos nesta terça-feira (25). Através do Instagram, o jovem deixou claro que as desavenças ficaram no passado e fez uma declaração de amor ao pai.

No próprio perfil, João Guilherme publicou uma sequência de fotos abraçando o sertanejo. O jovem e o restante dos familiares, incluindo Zé Felipe e Virginia Fonseca, estão passando a data comemorativa na fazenda milionária da família Costa.

"Feliz 60 anos, meu pai, te amo! Simples assim, faço parte de ti e você também habita dentro de mim. Juntos somos um pouco um do outro, a gente sabe disso", dedicou.

Além do clima de paz, o look do rapaz também foi destaque nos comentários. João Guilherme aparece usando uma calça jeans rasgada de cós baixo e uma camiseta curta, mostrando parte da barriga.









































































"João usando camiseta curta todo mundo surta, mas o Leonardo com calça justa pode né", brincou um internauta, se referindo a polêmica do jovem ter sido criticado por usar cropped. "É isso! Não percam a família de vocês por causa de política ou de opiniões divergentes", apoiou um seguidor.

Em 2022, durante a reta final das eleições presidenciais, João Guilherme criticou o envolvimento e apoio do pai ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um desabafo publicado no Twitter, o jovem apontou ter ficado enojado com a parceria do pai com o ex-candidato a reeleição.

Na época, a publicação gerou incômodos familiares com a madrasta Poliana Rocha. João Guilherme é um dos seis filhos do sertanejo Leonardo. Além dele, o cantor é pai de Zé Felipe, Pedro Leonardo, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Monyque Costa.