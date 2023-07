Reprodução/Youtube g1 Jornalista da Globo pede desculpas a Juliette Freire após provocação

A jornalista da Globo Carol Prado teve a chance de se redimir com Juliette Freire. Na época do "BBB 21", a apresentadora teria desejado que a paraibana tivesse um pós-reality fracassado. Nesta terça-feira (25), Carol pediu desculpas para a campeã da atração pessoalmente, durante entrevista.

Em 2021, Carol Prado teria escrito uma provocação a Juliette Freire e aos fãs dela. "Desejo para a Juliette um futuro de harmonização facial, preenchimento labial, lipo lad, sorteio de iPhone no Instagram e publi de cinta modeladora. E, para os seus fãs, a sina de acompanhar tudo isso nos três meses em que ela permanecerá em evidência".

Nesta terça-feira, Carol Prado foi uma das entrevistadoras do podcast do G1 em que Juliette foi convidada. Durante a conversa, a jornalista revelou que teria se desculpado com a paraibana nos bastidores.

Segundo ela, a publicação foi feita após ter se frustrado com a saída de Gil do Vigor, um dos principais participantes da edição 21 do reality.

"Eu fiz uma publicação no Twitter provocando a torcida da Juliette e prevendo para ela um futuro de ex-BBB flopada, que ficaria ali só 3 meses em evidência, o que claramente se mostrou uma opinião totalmente equivocada. Eu sei que eu estou errada, ninguém precisa me dizer, todo mundo sabe. Inclusive, quero pedir desculpas aqui publicamente para Juliette e também para os cactos que estão assistindo e aos que não estão assistindo", declarou Carol.

A jornalista relata que, por nunca ter apagado a publicação, o tweet virou uma espécie de diário, onde os fãs de Juliette respondem com cada nova conquista da ex-BBB.

Juliette a desculpou e respondeu brincando afirmando que nunca fez harmonização facial, publicidade de iPhone e de cinta modeladora.