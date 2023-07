Reprodução João Gomes e Ary Mirelle revelam sexo do bebê; confira!

É menino! O cantor João Gomes e a companheira Ary Mirelle promoveram nesta terça-feira (25) o chá revelação para descobrir o sexo do primeiro bebê do casal. O evento contou com a presença de amigos e familiares.

Ansiosos com a chegada do primogênito, o casal preparou uma festa para aproximadamente 200 convidados. O tema da celebração foi branco, para deixar o ambiente neutro.

Ainda na decoração, os letreiros de Aurora e Jorge foram posicionados de maneira estratégica para a hora da revelação do sexo do bebê. O casal também transmitiu o evento ao vivo para mais de 100 mil pessoas no Instagram.

Assim que fogos e elementos pirotécnicos foram ativados, um pó de cor azul foi lançado ao ar, revelando que o bebê do casal será um menino. Como planejado, o garotinho se chamará Jorge.

"João que escolheu. Era o nome do avô dele que já se foi, deu certo. Estou muito emocionada, já sentia que ia ser um menino. Estou muito feliz!", revelou a estudante Ary Mirelle.

No perfil do Instagram, a jovem compartilhou o vídeo do momento da descoberta. "Vem aí, um vaqueirinho", dedicou.