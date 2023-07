Reprodução/Instagram - 26.07.2023 Eliana curte férias em Portugal





Eliana Michaelichen está curtindo um período de férias em Portugal e compartilhou alguns registros de um passeio na praia nesta terça-feira (25). A apresentadora posou de biquíni enquanto renovava o visual ao lado da família no local na região de Algarve, ao sul do país europeu.

"Pensa em alguém que ama uma praia. E aqui no Algarve o que não falta são praias incríveis. Esta que resolvemos passar a tarde, se chama Marinha. É só levar toalha, guarda-sol, umas frutas, água e ser feliz. Simples assim. Tem caiaque para alugar e conhecer as grutas e outras praias que ficam bem próximas. Espere até o pôr do sol e a praia vai ficar quase deserta, motivo da alegria da última foto", afirmou na legenda da postagem, no Instagram.





Eliana optou por um biquíni preto e sem alças, compondo o visual com um colar com o símbolo do olho grego. "Que linda", elogiou a atriz Maisa nos comentários. "Que lindeza", afirmou o influenciador Lucas Guimarães. Confira abaixo a postagem:





O passeio aconteceu entre outros compromissos da viagem luxuosa da apresentadora por Portugal. Quando estava próxima à região de Porto, Michaelichen ficou hospedada em um hotel com diárias disponíveis a partir de R$ 1,4 mil. Ela também conheceu pontos turísticos, fez passeios de barco e curtiu um spa com a filha Manuela, de cinco anos.









