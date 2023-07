Reprodução Youtube - 25.07.2023 Pabllo Vittar no "De Frente com a Blogueirinha" da última segunda-feira (24)

Convidada do “De Frente com a Blogueirinha” da última segunda-feira (24), a cantora Pabllo Vittar , de 29 anos, revelou que não acessa o Twitter há 2 meses e que não tem mais o aplicativo baixado no telefone. Durante a entrevista, ela ainda detalhou os motivos que a fizeram escolher sair da rede social.



“Nem tenho o aplicativo no meu celular mais, já faz 2 meses. Minha autoestima está lá em cima, no topo do Cristo Redentor. Não tenho mais nenhuma disforia e não passo mais raiva. Disforia de imagem, de tudo. O Twitter precisa de políticas que regulamentem”, iniciou.



Antes de decidir sair da plataforma, Pabllo foi vítima de diversos comentários com discursos de ódio. Da aparência física até as performances feitas em shows, ela foi criticada, inclusive, por internautas que afirmaram ser fãs dela. “Para quê perder seu tempo mandando mensagens de ódio para alguém?”, ponderou a cantora.



Vittar ainda defendeu que o Twitter teria que implementar medidas mais drásticas quando esses ataques virtuais acontecessem na rede social. Segundo ela, a as contas que disseminam comentários ofensivos deveriam ser banidas da plataforma.

