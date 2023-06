Divulgação Pabllo Vittar diz que não gosta de dizer que é mulher

Pabllo Vittar participou do programa “Conversa com Bial”, apresentado por Pedro Bial e o episódio vai ao ar na noite de hoje. Durante a conversa, a artista revelou que não gosta de dizer que é uma mulher, nem no palco.

"Digo que sou uma pessoa que performa o feminino na sua maior abundância. Sou um menino gay que faz drag, que vive sua arte. Sou muito feliz fazendo isso”, explicou.

Na entrevista, ela também contou que os comentários vindo de haters ainda a afetam. "Sei que não sou perfeita, estou longe disso, mas a gente aprende todos os dias. E o que mais me deixa triste é que comentários assim muitas vezes vêm de pessoas que eu conheço, de fãs de longa data."

A cantora falou que se afastou do Twitter por conta das críticas: “Fiz um ano e dois meses de terapia intensiva e continuo fazendo. Acho importante falar sobre isso porque temos que cuidar da nossa saúde mental."

Ela ainda entrou em detalhes sobre o tipo de comentários. "Sempre sofri esse tipo de hate, desde o início da minha carreira, e de pessoas preconceituosas mesmo, que não aceitam o sucesso de um menino gay do Nordeste (...) Mesmo fazendo grandes coisas como Coachella e Lollapalooza, isso ainda afeta a gente", finalizou.