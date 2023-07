Reprodução/Instagram/Ingryd Alves - 25.07.2023 MC Ryan SP e Giovanna Roque esperam a filha Zoe





MC Ryan SP foi criticado nas redes sociais por conta de uma postura no chá revelação da filha, Zoe, que espera com a influenciadora Giovanna Roque. Internautas reprovaram a reação do cantor ao descobrir o sexo, já que ele ignorou a mãe da bebê no momento da revelação.

Em registros do evento, Ryan aparece comemorando a novidade com amigos e estourando uma garrafa de champanhe, enquanto outras pessoas se aproximam para abraçar Giovanna. Diante da repercussão negativa após a postura, o funkeiro apagou a publicação com um vídeo do momento no Instagram.





"Zero empatia com a mãe da filha dele. Tadinha, ela a todo momento olhando pra ele e ele nem para dar um abraço", criticou uma pessoa em uma postagem da influenciadora, que traz fotos do momento da revelação. "O pai da criança foi zero empatia, agiu como se a moça não estivesse ali", reprovou mais uma. "Nesse momento tão importante e especial, o mínimo era dar um abraço na mãe da filha dele", opinou outra.









