Saint, filho de Kim Kardashian, tietou Neymar em jogo





Kim Kardashian usou as redes sociais para mostrar a empolgação do filho Saint, de 7 anos, ao conhecer Neymar nesta terça-feira (25). O momento aconteceu durante uma partida do Paris Saint-Germain no Japão e o filho da empresária com Kanye West apareceu animado ao tietar o jogador de futebol.

E a mãe futebolística continua sua turnê... no Japão. PSG x Al Nassr", afirmou Kim no Instagram, exibindo Saint usando uma camisa do time de Neymar com o nome do brasileiro.





Já o contato do atleta com a criança aconteceu enquanto o filho de Kardashian estava pulando na arquibancada e o jogador aparece acenando para ele.

Ao fim da partida, Kim Kardashian ainda gravou Saint gritando enquanto Neymar se aproximava e jogava uma camisa para ele. Confira abaixo:

🚨FAMOSOS: Kim Kardashian postou nos stories Neymar dando tchauzinho para seu filho. pic.twitter.com/O992bDQXJA — CHOQUEI (@choquei) July 25, 2023





Neymar deu sua camisa pro filho da Kim Kardashian após o fim do jogo. ❤️ pic.twitter.com/S29Mt5ICYX — njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 25, 2023





