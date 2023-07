Reprodução/Globo - 24.07.2023 Leny Andrade morreu aos 80 anos





Leny Andrade morreu aos 80 anos, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24). A cantora estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá. A informação foi confirmada pelo perfil da artista nas redes sociais.

"Música no céu. Minha música estará sempre com vocês. A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor. As informações do velório serão divulgadas em breve. A voz de Leny Andrade é eterna", afirmou a publicação no Instagram.





O post ainda diz que a artista "está indo encontrar João Donato e Tony Bennett", artistas que morreram em julho de 2023. Confira a postagem na íntegra:





Segundo a assessoria do Retiro dos Artistas, onde Leny vivia desde 2018, a cantora foi internada após ter uma piora no quadro clínico. Andrade se recuperava de uma pneumonia desde junho, quando ficou intubada, e chegou a retornar para o Retiro, mas teve uma piora no final de semana e não resistiu.

Conhecida como "diva do Jazz Brasileiro", Leny lançou 34 álbuns entre 1961 e 2018 e teve como destaque projetos como "A sensação" (1961) e "Estamos ai" (1965). A cantora é reconhecida como intérprete de compositores considerados ícones da música brasileira, como Antonio Carlos Jobim, Djavan, Ivan Lins, Roberto Menescal e mais.

