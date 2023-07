Reprodução/Globo - 24.07.2023 Ary Borges marcou gols em primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina





O Brasil disputou o primeiro jogo na Copa do Mundo Feminina nesta segunda-feira (24), em uma partida contra o Panamá em Adelaide, na Austrália. A estreia da seleção brasileira no torneio mundial foi celebrada por celebridades nas redes sociais.

Antes mesmo do primeiro tempo do jogo, marcado por dois gols de Ary Borges, famosos já postaram fotos com a camisa do Brasil na web. O placar terminou com mais um gol jogadora no segundo tempo e mais um ponto marcado por Bia Zaneratto.

Zeca Pagodinho publicou uma foto de Marta no Instagram e expressou a torcida pelas jogadoras: "Meninas do Brasil, chegou a hora! O primeiro jogo da nossa seleção na Copa do Mundo Feminina é hoje e a torcida é grande! Estamos com vocês". "Vamos, Brasil. Todas as energias positivas pras nossas meninas na Copa do Mundo", afirmou a atriz Larissa Manoela.





A atriz Luana Piovani também enviou uma mensagem para o time: "Muito orgulhosa. Viva nossas meninas". "Chegou a hora das nossas jogadoras entrarem em campo. E a nossa torcida também", declarou a apresentadora Fernanda Gentil.







"Levanta, Brasil! Hoje é dia de torcer por nossa seleção. Verde e amarelo, cheia de orgulho, tanto quanto já conhecemos. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre a conquista de estar lá, de todas as histórias de mulheres que fazem parte da seleção e que representam também a nossa batalha por cada espaço onde a gente deseja estar. Vamos com tudo", avaliou a atriz Paolla Oliveira, que posou de verde e amarelo na celebração.





A cantora Gabi Fernandes, que vive um relacionamento com a jogadora da seleção Tamires Dias, ainda parabenizou a estreia da companheira no jogo. "Seu nome está marcado na história! Atravessei o mundo para te ver voando alto, para te ver brilhando! Entra e faz o que você sabe, o que você ama, o que você nasceu pra fazer. Eu te amo. Estou pertinho, gritando alto por você e todas as meninas", escreveu.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: