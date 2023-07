Reprodução Jorge Aragão foi diagnosticado com câncer





Jorge Aragão agradeceu o apoio que recebeu do público após o diagnóstico de câncer. O cantor descobriu um linfoma não-hodgkin e passou a fase inicial do tratamento contra a doença internado no hospital. Ele recebeu alta neste domingo (23).

"Agradecemos muito toda corrente positiva. Se cuidem", afirmou uma postagem do artista no Instagram, nesta segunda-feira (24). Aragão aparece na foto fazendo um coração com a mão.





O linfoma não-hodgkin é um tipo de câncer no sangue que começa no sistema linfático e a equipe do cantor afirmou que ele está "respondendo bem" ao tratamento , ressaltando que a internação aconteceu "apenas por precaução médica". A alta hospitalar aconteceu após uma semana.





A nova postagem de Jorge Aragão rendeu mais comentários de apoio. "Te amo, mestre", afirmou o ator Thiago Martins. "Estamos orando, mestre. O Brasil te ama demais", declarou a cantora Gabby Moura. "Saúde, mestre", pontuou a cantora Júlia Rocha.







