Reprodução/Instagram Após rumores de affair, João Guilherme posta foto com Bruna Marquezine

Em meio aos rumores de que estaria vivendo um romance com Bruna Marquezine, João Guilherme publicou uma foto com a atriz nos bastidores da série "Amor da Minha Vida", do Star+. Os dois participam do projeto, que deve ser lançado somente em 2024. A produção é estrelada por Bruna e por Sérgio Malheiros.



Além da selfie com a atriz, o filho de Leonardo compartilhou outros cliques ao lado do elenco, que também conta com Sophia Abrahão, Agda Couto, João Villa e Bryan Ruffo. "Eu que falo pra lá é pra cá que queria me apaixonar… realmente encontrei o 'Amor Da Minha Vida'. Projeto lindo finalizado essa semana!", escreveu ele na legenda.

As especulações sobre um possível romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme aumentaram depois que o ator foi visto em uma festa junina organizada pela atriz no fim de junho. Ela nega o envolvimento: "Eu queria estar com tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando", disse pelo Twitter.