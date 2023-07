Reprodução/Instagram Marília Mendonça

Murilo Huff usou as redes sociais para homenagear Marília Mendonça, que estaria completando seus 28 anos de idade neste sábado (22). O cantor foi casado com Marília, com quem tem um filho, Léo Dias Mendonça Huff, de 3 anos

“Hoje eu tenho certeza que o céu está em festa”, escreveu Murilo na legenda de uma foto publicada nos stories do Instagram.

Reprodução/Instagram Murilo Huff em foto com Marília Mendonça

Outra que homenageou Marília foi a cantora e amiga próxima, Maiara, da dupla com Maraisa, que desabafou: “A Marília me ensinou que tem pessoas que fazem falta demais. O tanto que eu falo dela, falo dela todos os dias. Com muita alegria! Toda hora eu lembro dela, de alguma coisa que a gente fazia!”

Mais cedo, a equipe da cantora publicou um vídeo com uma emocionante homenagem com imagens exclusivas da Rainha da Sofrência na infância e tocando violão, brilhando nos palcos e interagindo com a mãe, Ruth, o filho.