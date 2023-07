Reprodução/Instagram Bruna Biancardi reúne convidadas para chá de bebê para a filha

À espera de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, Bruna Biancardi reuniu a família e amigas para um chá de bebê na tarde deste sábado (22). Pelas redes sociais, a influenciadora mostrou os detalhes da decoração, que contou com uma mesa ao ar livre próxima à piscina e muitas flores e balões cor de rosa.

"Quando você reúne suas amigas para um simples encontro e os envolvidos transformam isso em um chá da tarde parisiense tão lindo, delicado e cheio de amor", disse Bruna em seu perfil no Instagram.



O tema parisiense não foi escolhido à toa. "Mavie" significa "minha vida" em francês. Além da menina, Neymar também é pai de Davi Lucca, do relacionamento com Carol Dantas.

O chá de bebê aconteceu em uma celebração mais intimista do que o chá revelação. O casal descobriu o sexo da bebê em uma festa luxuosa realizada no fim de junho, na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.



A mãe e a irmã do atacante não participaram do chá de bebê.