Na última quinta-feira (20), que marcou a estreia do filme “Barbie” nos cinemas brasileiros, a influenciadora e empresária Virginia contou que não assistiria mais ao filme, assim como os familiares e amigos dela. Por meio dos stories do Instagram, ela explicou a razão que a fez cancelar a ida ao cinema para ver o famoso filme nesta sexta-feira (21).



“Agora à noite, o Zé falou para mim: ‘Amanhã é sexta, você não pode mexer no celular, nem assistir televisão’. E eu fiquei assim: ‘Meu Deus’”, iniciou Virgínia. A influenciadora justificou aos seguidores o motivo: o propósito que ela fez com Deus, no qual abdica de usar o telefone ou assistir algo na televisão por um dia da semana.



A esposa de Zé Felipe ainda revelou que tinha fechado uma sala de cinema exclusivamente para ela e os convidados. Além disso, ela revelou que as roupas rosas, tradicionais do “Barbie Core”, já estavam sendo escolhidas para a sessão.



De acordo com ela, os familiares e amigos próximos já tinham se programado para irem ver o filme. “Estava todo mundo mexendo a agenda para ir e tivemos que cancelar, mas está tudo certo, propósito com Deus é assim mesmo”, concluiu.



Casada desde 2021 com o cantor Zé Felipe, Virgínia é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 8 meses. Ambas as filhas são fruto do casamento com o filho de Leonardo.

