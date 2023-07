Reprodução/Record - 21.07.2023 Ex-paquita Ana Paula Almeida participou de 'A Grande Conquista'





Ana Paula Almeida retornou aos estúdios da Record para participar da final de "A Grande Conquista", nesta quinta-feira (20). Ao mostrar o look escolhido para o evento, a ex-paquita contou que perdeu 14 kg em um mês desde que deixou o reality show.

Almeida posou com um vestido preto, longo e justo, e comentou: "Look da final. Detalhe, menos 14 kg". Em outra publicação, a ex-integrante do reality ainda contou o processo de emagrecimento no curto período após a eliminação do programa.





"Confesso que levei um choque ao ver meus vídeos e fotos quando sai do reality. Não tinha noção de como estava gordinha. Isso não é problema, porém, quando vi, minha autoestima caiu e me sentia feia e triste", afirmou. Ana Paula ainda explicou que teve a ajuda de uma "consultora fitness" para passar por um "programa detox turbo" até retornar à final.

"Seja a sua grande conquista", concluiu. Confira abaixo o antes e depois publicado por Ana Paula Almeida:









