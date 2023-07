Reprodução/Instagram - 21.07.2023 Tony Bennett morreu aos 96 anos





O cantor norte-americano Tony Bennett morreu aos 96 anos, nesta sexta-feira (21), em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela empresária do artista, Sylvia Weiner, ao "The New York Times".

A causa da morte não foi divulgada. Tony foi diagnosticado com Alzheimer em 2016 e continuou trabalhando em apresentações e lançando álbuns. A última performance do cantor aconteceu em agosto de 2021, no espetáculo chamado "One Last Time" ao lado de Lady Gaga.

Meus sinceros sentimentos ao falecimento de Tony Bennett, tão querido por Lady Gaga. Força pra minha deusa! 🖤 RIP



Deixo aqui esse lindo momento dele reconhecendo ela, mesmo quando sofria com o Alzheimer. pic.twitter.com/9o3ieUfEn7 — Jáder (@brnojder) July 21, 2023





Em mais de 70 anos de carreira, Bennett se consagrou como um dos ícones da música norte-americana, vendeu milhões de discos e ganhou 19 prêmios Grammy. Referência de gêneros como pop standards, show tunes e jazz, o artista trabalhou com outros nomes de destaque no setor musical, de Frank Sinatra a Gaga e Amy Winehouse.





A longa parceria com Lady Gaga começou em 2011, com a gravação de um dueto da canção "The Lady Is A Tramp" para o álbum "Duets II". Desde então, lançou discos em colaboração com a cantora, como "Cheek to Cheek" (2014) e "Love for Sale" (2021).





Entre os maiores sucessos de Tony Bennett estão faixas como "I Left My Heart In San Francisco", "Rags to Riches", "New York State of Mind", "Body and Soul" e mais.



