Reprodução Instagram - 21.07.2023 Carla Salle e Gabriel Leone

A atriz Carla Salle parabenizou o namorado e também ator Gabriel Leone pelos 30 anos de idade completados nesta sexta-feira (21). Através de um post no Instagram, a artista homenageou o companheiro com um texto e uma foto ousada do casal.



Carla iniciou a homenagem com um trecho do poema de Matilde Campilho, “Fevereiro”. A parte poética escolhida é: “Agora que Mercúrio assumiu sua posição certa, vem comigo achar o trono mágico entre a folhagem. E, no caminho até lá, vem dançar comigo, vem”.



Em seguida, ela felicitou o namorado e celebrou ter ele ao lado dela. “Crescer ao seu lado é ter sorte na vida. Ando aquecida pela sua luz. Te amo, te celebro, todos os dias, mas hoje, é especial. Gabi, 30”, escreveu ela.



Gabriel e Carla se conheceram nos bastidores do longa-metragem nacional “Minha Fama de Mau” e já foram parceiros de trabalho na série “Onde Nascem os Fortes”. O casal mora junto, mas ainda não oficializou a união.

