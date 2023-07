Kathellen Sousa

A zagueira do Real Madrid quase dividiu o campo com a companheira, a também jogadora de futebol Fernanda Palermo, lateral do São Paulo. As duas conquistaram juntas o título da Copa América, em 2022, mas a técnica Pia Sundhage convocou apenas Kathellen para disputar o torneio mundial. As duas assumiram a relação em 2021.