Vaias

O climão no programa ao vivo envolveu o campeão da atração, Thiago Servo. Erick Ricarte, amigo e aliado do cantor no jogo, saiu em defesa do finalista e recebeu vaias dos participantes da vila. "Os vileiros estão assim porque o Thiago colocava eles para a prova e eles não queriam", disse o jornalista.