Cuidado com plantas

Muitos dos integrantes do "Camarote" do "BBB 23" tiveram uma passagem morna pelo reality e conseguiram ampliar o destaque na carreira, sem "cancelamentos". Em um reality composto apenas por celebridades, a Record precisa tomar cuidado ao formar um elenco com personalidades dispostas a se jogar na dinâmica, para não se deparar com diversas "plantas" chegando na reta final da competição - assim como ocorreu no programa do diretor Boninho.