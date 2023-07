Reprodução/Instagram Bárbara respondeu algumas perguntas nos stories do perfil do Instagram





A modelo Bárbara Evans disse que está a procura de novos funcionários para ajudar a cuidar da filha, Ayla, de 1 ano.

Nos stories, ela respondeu uma pergunta feita pelos seguidores e contou que já tem três funcionarias que cuidam da filha pequena e que as novas babás auxiliariam no cuidado dos gêmeos que estão por vir. "Vamos contratar mais babás. Estamos procurando. A Ayla tem uma babá, que fica durante o dia, e duas que revesam à noite", começou ela, que ainda detalhou que precisa de uma profissional que pernoite. 'Para os gêmeos, a gente quer uma pessoa que possa morar aqui por um tempo para ficar direto e uma que ajude durante o dia", explicou.

Ela ainda disse que os funcionários serão dividios em períodos do dia e noite , o que irá facilitar nos cuidados dos bebês. "As babás da noite da Ayla vão ajudar com os gêmeos. A Ayla não dá trabalho mais", comentou.

Barbára Evans está grávida de 14 semanas e a espera de dois meninos, Álvaro e Antonio. Recentemente, a modelo mostrou detalhes da atual mansão que vive com o marido, Gustavo Theodoro.