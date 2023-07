Reprodução/Instagram Nicole Bahls está nos planos de Boninho para o BBB 24

Nicole Bahls contou que ela controla a forma que os galos e galinhas da fazenda que tem se relacionam.

Durante um churrasco na casa do apresentador André Marques, Nicole se negou a comer um coração de galinha, já que não sabia de quem a ave gostava antes de morrer.

A artista então contou que em sua fazenda, ela só permite que um galo namore apenas uma galinha, e não todas. "Lá na minha roça eu mudei a regra. Lá é uma galinha para um galo. Não tem esse negócio de cinco galinhas para um galo, é tudo organizado. Galo é sheik árabe por acaso que tem que ter cinco galinhas?", afirmou.

Reprodução/Instagram Nicole Bahls e a vaca Camila Queiroz

Nicole sempre compartilha nas redes sociais a rotina com os bichos da fazenda. Ela nomeia os animais com nome de outros famosos, como a vaca Camila Queiroz e as galinhas, Maiara e Maraisa.