Reprodução/Instagram - 18.07.2023 Sofia Vergara e Joe Manganiello se divorciaram após sete anos de casamento

O site americano TMZ, divulgou a verdadeira razão do pedido de divórcio de Joe Manganiello. O portal teve acesso ao processo de separação aberto pela representante legal do ator, Laura Wasser, advogada de várias celebridades.

O documento cita “diferenças irreconciliáveis”. Mas uma fonte ligada a Manganiello disse que um dos motivos da separação é o fato de que o ator tem o desejo de ter filhos e Vergara não.

O contato do TMZ disse que Manganiello tem o sonho de ser pai, enquanto Vergara está satisfeita com seu único filho, Manolo Gonzalez Vergara, de 31 anos, fruto do casamento dela com seu ex-marido, Joe Gonzalez, que durou de 1991 até 1993.