Mara Maravilha comentou a exclusão do grupo de Xuxa, Angélica e Eliana e sugeriu o racismo do trio. A apresentadora mencionou a questão ao negar que gostaria de se aproximar das apresentadoras, que vão se reunir na Globo na próxima edição do "Criança Esperança".

"Eu não preciso [fazer parte do grupo], porque respeito a etnia, a diferença social. A minha carreira foi pautada com o meu talento, com as minhas conquistas aqui no SBT, na Record, no exterior e com os milhões de discos que alcancei", afirmou nesta quarta-feira (19), ao SBT, no "Fofocalizando".





Mara ainda se referiu ao "grupo das loiras" e ressaltou o sucesso como "morena". "Também já tive eventos com milhões de pessoas, mesmo sendo assim, morena. E se fosse preta, entendeu? Resumindo, nunca pedi para fazer parte de grupo", avaliou.

"Depois de ver essa situação, é óbvio que eu também não gostaria mesmo de fazer [parte]. Você em uma escola onde tem um monte de loirinhas e é rejeitada, isso não é o racismo?", complementou, avaliando que "não precisa ter o sentimento de ser aceita por Xuxa, Angélica e Eliana.

