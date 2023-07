Reprodução/ Instagram/ Divulgação Flávia Saddy é a dubladora da Barbie no live-action

Barbie, mais que uma boneca, está presente no imaginário de muitas pessoas através dos filmes e desenhos animados. E o que também fica guardado na mente dos fãs da personagem é a voz. Ao ouvir poucas palavras da dubladora, Flávia Saddy, muitos podem pensar: 'Eu conheço essa voz'. Isso porque se trata da famosa voz da Barbie, presente no live-action da boneca, que estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas.



A conhecida "voz da Barbie", no entanto, já foi voz de outras personagens famosas. A dubladora, de 44 anos, iniciou a carreira em 1991 e fez sucesso como Lisa Simpson de "Os Simpsons", Mia, de "Rebelde", e a Mulher Maravilha (Gal Gadot).

Com a boneca, a carioca começou a trabalhar em 2001, dublando as animações. Assim seguiu até 2015, quando Saddy foi obrigada a pausar o trabalho, retornando em 2022. Agora, o live-action não traz só a oportunidade dela dublar uma "Barbie mais real", ela também pode ser, mais uma vez, a voz de Margot Robbie, atriz que protagoniza o filme e que, curiosamente, já foi dublada por Saddy.



"Quando anunciaram que a Margot ia fazer a Barbie, um pouco antes da pandemia de covid-19, eu fiquei torcendo [para conseguir o papel]. E aí quando fiz o teste e saiu a resposta, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de dublar a Margot. Uniu o útil com o agradável, porque a Barbie é uma das personagens que acabou me ligando mais com público", diz Flávia Saddy ao iG Gente.



Relação de Saddy com Barbie vem da infância



A carioca, então, relembra que a relação com Barbie teve início antes de se tornar dubladora. "Eu tenho uma irmã e a gente tinha muitas bonecas da Barbie, a gente só pedia a Barbie de Natal, de Dia das Crianças e de aniversário. Eu brinquei muito de Barbie".

Por isso, ela ficou emocionada ao passar nos testes para dublar as animações em 2001. "Quando eu fui fazer o teste, eu falei 'Eu não estou acreditando que o universo está me dando essa oportunidade de talvez ser voz da Barbie brasileira' e isso mexeu muito comigo. Quando eu passei no teste, eu fiquei enlouquecida, porque realmente foi a minha infância inteira", relata.



Mudança de voz da Barbie culminou em abaixo-assinado



Saddy foi a voz oficial das animações da Barbie por 15 anos seguidos até que a atriz e dubladora foi desvinculada da personagem. "Em 2015, não sei por qual motivo, eu parei de fazer a Barbie", diz ela. A artista, então, brinca que a saída dela parecia "um erro de estagiário".



Mas esse erro causou na época. Isso porque os fãs estranharam a nova voz da personagem nas animações e pediram para que Saddy voltasse a dublar a Barbie. "Tem muito fã de dublagem que é muito fã da Barbie. Quando eu saí e parei de fazer a Barbie, começaram a fazer abaixo-assinado, eles ligavam para o estúdio", lembra ela.



Na época, toda a revolta não deu em nada. Mas, depois de 7 anos, ela voltou a dublar a boneca. "No final de 2022, a Barbie já tinha ido até para outro estúdio. E aí a dona do estúdio falou: 'mas por que não é a Flávia que dubla'? E ninguém sabia dizer, nem a Mattel. Aí eles falaram assim 'faz um teste com ela. Se ficar legal, a gente vai voltar com ela'. Eu fiz o teste de novo e voltei a dublar", relata.



Saddy ainda conta que muitos fãs pediram para que ela fosse a voz do live-action. "Os comentários das pessoas eram: 'Não acredito que a Warner fez o que a gente queria', que era colocar a dubladora da Barbie fazendo ela", diz.



"Barbie", o filme



Para entrar no clima do filme, Saddy e outros dubladores, como Manolo Rey (Ken), se vestiram de rosa para ir ao estúdio dublar os personagens do live-action. A dubladora assume que levou pequenos "sustos" ao gravar, já que ficou surpresa com os diálogos.



Mesmo não tendo acesso ao filme todo, algo que só o coordenador de dublagem tem, Saddy conseguiu nos adiantar o que se pode esperar do longa. "No filme, quem brincou muito de Barbie vai entender. Tem muita referência, a cada cinco segundos do filme, dos brinquedos e de como se brincava com a Barbie. Para quem curte esse universo é fenomenal", revela.



Ela ainda explica que os 'sustos' que levou aconteceram devido à abordagem do live-action. "Ainda vai muito mais para o lado da fantasia do que para coisa real, mas tem assuntos muito pertinentes e que vão tocar muito as pessoas, principalmente as mulheres", analisa.



