Reprodução Instagram - 20.07.2023 Bárbara Evans

Grávida de gêmeos, a influenciadora, modelo e atriz Bárbara Evans usou os stories do Instagram para mostrar aos seguidores o crescimento da barriga ao decorrer da gestação de Antônio e Álvaro. Evans já é mãe de Ayla, de 1 ano, também fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro.



A atriz explicou que está usando bastante creme, com o intuito de evitar as estrias, já que tanto o crescimento abdominal quanto os hormônios do período gestacional podem acarretá-las. Ela ainda ressaltou que completará 16 semanas na próxima sexta-feira (21).



“Gente, a minha barriga cresceu tanto, tanto, tanto. Estou aqui sentada em cima dela. Faço 16 semanas sexta-feira. Realmente, não estou sabendo [Como agir]. Mas, gente, está bom! Estou me entupindo de creme para não dar estria. Vamos torcer, não é, Brasil?”, comentou.



Em seguida, Bárbara se levantou para compartilhar com os seguidores a evolução de crescimento da barriga. Ela ainda brincou com a situação e conversou nos stories como se os gêmeos fossem quem estivessem falando com os seguidores do Instagram.



“Vou mostrar para vocês de novo. Olha lá: os meninos cresceram, gente! Estão de bobeira aí, titias e titios? Estamos grandes”, brincou Evans, que está grávida com Gustavo Theodoro, com quem se casou em 2022.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: