Reprodução / Instagram / @angelicaksy Angélica e Grazi juntam famílias em refeição na Itália

Nesta quinta-feira (20), Angélica e Grazi Massafera se reuniram na Itália para uma refeição durante viagem à Itália. A apresentadora e atriz já são amigas há anos

Ambas posaram acompanhadas de amigos, dos filhos e no caso de Angélica, o marido Luciano Huck também estava junto.

"Dia incrível com família e amigos amados", Angélica legendou a postagem. Na foto é possível ver Joaquim, Benício e Eva, filhos dela com o apresentador, e Sofia, filha de Grazi com Cauã Reymond.

Elas se conheceram por meio da irmã de Angélica, que é agente de Grazi. Além dela, as duas possuem o mesmo personal trainer, Chico Salgado, que também treina Ingrid Guimarães e Carolina Dieckmann.