Reprodução / Instagram / @alexescobar74 Alex Escobar relembra que atriz pornô se despiu durante entrevista

Alex Escobar relembrou o momento inusitado quando a atriz pornô Lulu dos Santos subiu na mesa e começou a tirar as roupas.

O comentarista falou sobre o momento no podcast “Papagaio Falante”. Segundo ele, o caso aconteceu quando ele trabalhava como radialista no programa Rock Bola.

"Esse Vinícius [então diretor do canal Sexy Hot] um dia ligou pra gente e falou 'vou levar uma atriz pornô aí, um casal'. E o Rock Bola era uma loucura, hoje não resistiria a dois dias [no ar], era outra época, estamos falando aí de 2004, o mundo mudou. Aí entram Vinicius, Lulu dos Santos, com um vestido normal, e eu super respeitoso, porque sempre tive cuidado, não tenho preconceito com nada... Mas os caras já começaram, e ela desinibida, dizia, 'pode perguntar, que vou falar tudo'", começou.

Segundo Escobar, ele conseguiu manter o controle, até que a atriz começou a subir o vestido durante o intervalo do programa.

"Começa o programa, a gente mantém o nível... 'Lulu, e aí, como você começou?'. Ela: 'comecei porque gosto, tô nem aí, quero mais, eu faço mesmo, adoro'. E aí o Lopes Maravilha perguntou se tinha alguma restrição, ela disse que 'não' e que fazia "qualquer coisa’", contou.

"Aí começou, ao vivo, o troço foi esquentado, de repente intervalo. No intervalo, a Lulu sobe na mesa, levanta o vestido e começa a dançar sem música mesmo, e tinha câmera no estúdio... Nisso um estagiário de jornalismo, que era o cara mais camisa pra dentro, fica embevecido, tira foto dela, tenta pegar ela, e a gente 'calma, maluco'. Aquilo foi virando uma loucura, acabou o programa, quando vejo a mulher está lá dentro do estúdio, os caras indo para lá também, falei 'caraca, que está acontecendo aqui?'", concluiu.

O apresentador afirmou que não foi para a sala com a atriz “porque estava ficando esquisito”, mas ressaltou "que não rolou nada demais" entre Lulu e seus colegas, "apenas uma brincadeira".